ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сумское направление: где еще ожидают наступление РФ

Украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

Об этом сообщили РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах.

По словам источников, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумщины и Харьковщины. Также в Силах обороны не исключают попытку врага наступать в сторону Черниговщины, хотя считают этот вариант маловероятным из-за "неблагоприятных географических условий там".

Сейчас, по словам источников, россияне уже несколько недель наступают на Сумщине, чтобы вытеснить наши подразделения из Курской области и одновременно создать так называемую буферную зону. Их ближайшая цель - заход в Локню Сумской области.

"Однако наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда усиление", - говорит другой источник.

При этом вероятность окружения противником Сум собеседники издания считают низкой, учитывая то, что наши подразделения "готовятся к различным вариантам действий россиян".

Кроме того, по словам источников издания, украинские военные считают, что, кроме ныне активных направлений, оккупанты также могут активизироваться в районе Северска Донецкой области, а также на Юге.

Речь идет о Запорожской области, где сейчас агрессор ведет "ограниченные" наступательные действия тактического уровня, острова на Днепре в Херсонской области, а также попытку захода на территорию Днепропетровской области в случае дальнейших продвижений в Донецкой области.

Россия готовит новое наступление

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. Он рассказал, что уже некоторое время Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.

По словам Сырского, Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Это вызвало масштабный резонанс в СМИ.

В частности, в Генштабе рассказали, что действительно замечена определенная активизация россиян на нескольких ключевых направлениях фронта. Однако в Генштабе считают, что это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. О принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

Также стоит заметить, что в Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.