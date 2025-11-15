ЗСУ перегрупувалися у Запорізькій області: як змінилась ситуація на південному фронті

На Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини тривають запеклі бої. Противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

Зокрема, минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже чотири десятки бойових зіткнень.

За даними, на минулу добу там зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Втрати противника склали майже 300 осіб особового складу та 58 одиниць бойової техніки, серед яких танк, бронетехніка, артилерійські системи та легкомоторна техніка.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження", - повідомили військові.