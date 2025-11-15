ua en ru
ЗСУ перегрупувалися у Запорізькій області: як змінилась ситуація на південному фронті

Субота 15 листопада 2025 13:00
ЗСУ перегрупувалися у Запорізькій області: як змінилась ситуація на південному фронті
Автор: Наталія Кава

На Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини тривають запеклі бої. Противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

Зокрема, минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже чотири десятки бойових зіткнень.

За даними, на минулу добу там зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Втрати противника склали майже 300 осіб особового складу та 58 одиниць бойової техніки, серед яких танк, бронетехніка, артилерійські системи та легкомоторна техніка.

ЗСУ перегрупувалися у Запорізькій області: як змінилась ситуація на південному фронті

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження", - повідомили військові.

Ситуація у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські підрозділи були змушені відійти зі своїх позицій у районі Рівнопілля та поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що російським окупантам під час наступу вдалося захопити три населені пункти, ще за два села точаться важкі бої.

