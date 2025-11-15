ВСУ перегруппировались в Запорожской области: как изменилась ситуация на южном фронте
На Запорожье и юге Днепропетровщины продолжаются ожесточенные бои. Противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.
В частности, за прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти четыре десятка боевых столкновений.
По данным, на минувшие сутки там зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Потери противника составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц боевой техники, среди которых танк, бронетехника, артиллерийские системы и легкомоторная техника.
В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции.
"Продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения", - сообщили военные.
Ситуация в Запорожской области
На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские подразделения были вынуждены отойти со своих позиций в районе Ровнополье и вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что российским оккупантам во время наступления удалось захватить три населенных пункта, еще за два села идут тяжелые бои.