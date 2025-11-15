ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ перегруппировались в Запорожской области: как изменилась ситуация на южном фронте

Украина, Суббота 15 ноября 2025 13:00
UA EN RU
ВСУ перегруппировались в Запорожской области: как изменилась ситуация на южном фронте Иллюстративное фото: ВСУ перегруппировались в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Запорожье и юге Днепропетровщины продолжаются ожесточенные бои. Противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

В частности, за прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти четыре десятка боевых столкновений.

По данным, на минувшие сутки там зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Потери противника составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц боевой техники, среди которых танк, бронетехника, артиллерийские системы и легкомоторная техника.

ВСУ перегруппировались в Запорожской области: как изменилась ситуация на южном фронте

В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции.

"Продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения", - сообщили военные.

Ситуация в Запорожской области

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские подразделения были вынуждены отойти со своих позиций в районе Ровнополье и вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что российским оккупантам во время наступления удалось захватить три населенных пункта, еще за два села идут тяжелые бои.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт