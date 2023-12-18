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У ЗСУ озвучили кількість росіян, які штурмують Бахмутський напрямок

Понеділок 18 грудня 2023 22:40
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У ЗСУ озвучили кількість росіян, які штурмують Бахмутський напрямок Фото: у озвучили кількість росіян, які штурмують Бахмутський напрямок (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На Бахмутському напрямку наразі знаходиться близько 62 тисяч російських військових і їх кількість не зменшується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються просуватися в бік Часового Яру, при цьому українські військові знаходяться в активній обороні. Зокрема, за останню добу там було відбито 6 ворожих атак.

Також РФ намагається наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

На цих напрямках за минулу добу російські окупанти застосували 19 дронів-камікадзе та здійснили 344 обстріли українських позицій.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених" , - сказав Фітьо.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

На Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Зокрема шістьох взяли у полон.

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Бахмут Війна Росії проти України
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