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В ВСУ озвучили количество россиян, штурмующих Бахмутское направление

Понедельник 18 декабря 2023 22:40
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В ВСУ озвучили количество россиян, штурмующих Бахмутское направление Фото: озвучили количество россиян, штурмующих Бахмутское направление (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На Бахмутском направлении находится около 62 тысяч российских военных и их количество не уменьшается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются продвигаться в сторону Временного Яра, при этом украинские военные находятся в активной обороне. В частности, за последние сутки там было отражено 6 вражеских атак.

Также РФ пытается наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

На этих направлениях за минувшие сутки российские оккупанты применили 19 дронов-камикадзе и осуществили 344 обстрела украинских позиций.

"На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, которые сформированы из бывших заключенных", - сказал Фитьо.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347160 военных.

На Таврическом направлении наши воины уничтожили в том же числе 491 российского террориста. В частности, шестерых взяли в плен.

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Бахмут Война России против Украины
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