У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США

У Повітряних силах ЗСУ не виключили ймовірності масової атаки по Україні з боку РФ. Причому вона може відбутися і до отримання нової допомоги від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW", - розповів він.

Хоча, за словами спікера, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику,

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - констатував Євлаш.

Допомога Україні від США

П'ять днів тому, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект щодо фінансування допомоги Україні. Через кілька днів після Палати представників пакет військової допомоги Україні схвалив і Сенат США. Пізніше президент США Джо Байден підписав законопроект, що передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет воєнної допомоги.

Зазначимо, що видання The New York Times писав, що в середині лютого глава Білого дому Джо Байден таємно погодив рішення про надання Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії ATACMS. Детальніше про ці ракети – у матеріалі РБК-Україна.