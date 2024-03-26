ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів
Євросоюз виділив фінансову допомогу німецькому підприємству Rheinmetall для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оборонного концерну.
Підприємство зазначило, що понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху, буде спрямовано на шість проектів у європейських філіях Rheinmetall AG.
Це підтримає підприємства у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.
Цей закон є першим заходом ЄС щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.
Війна в Україні
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку ЄС і пояснив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним на війні в Україні.
"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", - сказав він.
Збільшення потужностей підприємства
За його словами, Rheinmetall збільшує виробничі потужності з 2022 року. До 2027 року гурт хоче мати можливість виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів щорічно.
Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3000 тонн вибухівки гексогену щорічно.
У майбутньому ЄС планує сприяти розширенню виробничих потужностей для додаткової оборонної продукції у нещодавно опублікованій пропозиції щодо Європейської програми оборонних інвестицій.
Збільшення виробництва боєприпасів у світі
Через війну в Україні країни Заходу зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів, тому багато хто з них вирішив збільшити їхнє виробництво.
У січні повідомлялося, що Норвегія виділить понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.
А от Канада зволікає з інвестиціями в збільшення виробництва боєприпасів, оскільки нібито не бачить у цьому економічної вигоди у середньостроковій перспективі.
Нещодавно стало відомо, що війна в Україні значно посилила фінську оборонну промисловість. Країна зробила уп'ятеро більше боєприпасів, порівняно з довоєнним періодом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.