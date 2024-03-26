ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оборонного концерну .

Підприємство зазначило, що понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху, буде спрямовано на шість проектів у європейських філіях Rheinmetall AG.

Це підтримає підприємства у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Цей закон є першим заходом ЄС щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Війна в Україні

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку ЄС і пояснив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним на війні в Україні.

"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", - сказав він.

Збільшення потужностей підприємства

За його словами, Rheinmetall збільшує виробничі потужності з 2022 року. До 2027 року гурт хоче мати можливість виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів щорічно.

Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3000 тонн вибухівки гексогену щорічно.

У майбутньому ЄС планує сприяти розширенню виробничих потужностей для додаткової оборонної продукції у нещодавно опублікованій пропозиції щодо Європейської програми оборонних інвестицій.

Збільшення виробництва боєприпасів у світі