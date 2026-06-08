ЗСУ отримають українські електробайки Wolfstorm з запасом ходу 100 км (фото)

Електромотоцикл Wolfstorm поєднує переваги класичного мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння і електротехніки.

"Штурмовий вовк" сконструйований спеціально для виконання військових місій за схемою mid drive. Його конструкція забезпечує природні відчуття при їзді, балансування та високу ефективність, особливо на пагорбах та пересіченій місцевості.

"Штурмовий вовк" важить 105 кг, розганяється до 80 км/год і має запас ходу 100 км. Електродвигун розташований у центрі мотоцикла, має потужність 8 кВт. Привід на заднє колесо передається за допомогою ланцюга, як у класичних мотоциклах. При цьому електробайк має задню передачу.

Відомо, що повністю зарядитись електромотоцикл може за 4 години. Окрім зарядки від мережі існує можливість швидкої заміни акумулятора. Вантажопідйомність Wolfstorm складає 200 кг.

Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами.

Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.