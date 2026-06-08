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ВСУ получат украинские электробайки Wolfstorm с запасом хода 100 км (фото)

16:08 08.06.2026 Пн
2 мин
Какие характеристики у новых мотоциклов?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ получат украинские электробайки Wolfstorm (mod.gov.ua)

Украинские военные получат партию украинских электробайков Wolfstorm с запасом хода в 100 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Электромотоцикл Wolfstorm сочетает преимущества классического мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания и электротехники.

"Штурмовой волк" сконструирован специально для выполнения военных миссий по схеме mid drive. Его конструкция обеспечивает естественные ощущения при езде, балансировку и высокую эффективность, особенно на холмах и пересеченной местности.

"Штурмовой волк" весит 105 кг, разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 100 км. Электродвигатель расположен в центре мотоцикла, имеет мощность 8 кВт. Привод на заднее колесо передается с помощью цепи, как в классических мотоциклах. При этом электробайк имеет заднюю передачу.

Известно, что полностью зарядиться электромотоцикл может за 4 часа. Кроме зарядки от сети существует возможность быстрой замены аккумулятора. Грузоподъемность Wolfstorm составляет 200 кг.

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Мотоциклы пока остаются одними из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами.

Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или во время работы малых групп.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в этом году получат рекордное количество мотоциклов - около 1500 штук. В поставках будут участвовать шесть различных компаний.

Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний, финальную стоимость удалось снизить почти на 12 млн гривен.

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