ВСУ получат украинские электробайки Wolfstorm с запасом хода 100 км (фото)

Электромотоцикл Wolfstorm сочетает преимущества классического мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания и электротехники.

"Штурмовой волк" сконструирован специально для выполнения военных миссий по схеме mid drive. Его конструкция обеспечивает естественные ощущения при езде, балансировку и высокую эффективность, особенно на холмах и пересеченной местности.

"Штурмовой волк" весит 105 кг, разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 100 км. Электродвигатель расположен в центре мотоцикла, имеет мощность 8 кВт. Привод на заднее колесо передается с помощью цепи, как в классических мотоциклах. При этом электробайк имеет заднюю передачу.

Известно, что полностью зарядиться электромотоцикл может за 4 часа. Кроме зарядки от сети существует возможность быстрой замены аккумулятора. Грузоподъемность Wolfstorm составляет 200 кг.

Мотоциклы пока остаются одними из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами.

Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или во время работы малых групп.