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ЗСУ отримають перевагу над росіянами в умовах зими, - генерал США

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Середа 16 листопада 2022 16:54
ЗСУ отримають перевагу над росіянами в умовах зими, - генерал США Фото: екс-командувач США у Європі генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Екс-командувач США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що українська армія отримає перевагу над росіянами в умовах зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова Ходжеса в інтерв'ю НВ.

"Я думаю, що українці матимуть перевагу і в умовах зими, вони краще екіпіровані, ніж російська армія, яка не тільки не має засобів захисту, бойового духу, а й нормального керівництва", - сказав американський генерал.

Нагадаємо, раніше посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може і не бути.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що напередодні зими Україні потрібно посилити протиповітряну та протиракетну оборону, а також збільшити кількість артилерії. Оскільки ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру на всій території України.

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