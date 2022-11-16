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ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы, - генерал США

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Среда 16 ноября 2022 16:54
ВСУ получат преимущество над россиянами в условиях зимы, - генерал США Фото: экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинская армия получит преимущество над россиянами в услових зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Ходжеса в интервью НВ.

"Я думаю, что украинцы получат преимущество и в условиях зимы, они лучше экипированы, чем российская армия, которая не только не имеет средств защиты, боевого духа, но и нормального руководства", - сказал американский генерал.

Напомним, ранее посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Вооруженные силы Украины умеют сражаться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что в предверии зимы Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии. Поскольку враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.

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