ППО і не тільки. Резніков повідомив, яка військова допомога потрібна Україні
Україні треба посилити протиповітряну та протиракетну оборону, а також треба збільшити кількість артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Україна потребує додаткової підтримки партнерів. Зазнавши поразки на полі бою, Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні", - йдеться у заяві.
З наближенням зими ворог атакує енергетичну інфраструктуру по всій території України. За словами Резнікова, їхня мета - викликати нову хвилю мільйонів біженців.,
"Українська армія завершує деокупацію правого берега Дніпра. Звільнила Херсон, близько 200 міст і сіл. Це результат не лише стратегії українського військового командування, це й спільна з нашими партнерами перемога", - додав міністр.
Резніков пояснив, що Україні потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, а саме:
- Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS;
- Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості;
- Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т;
- Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.
Також міністр оборони додав, що українські бійці захищають фронт, але потрібна додаткова підтримка. Мова йде про:
- Збільшити кількість артилерії;
- Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;
- Сформувати та ввести боєздатні резерви.
"Ми маємо бути готовими до активної оборони та накопичити резерви на зиму", - додав Резніков.
Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від західних союзників низку видів озброєння. Мова йде про ППО IRIS-T і NASAMS, сотні артилерійських систем, бронемашин і не тільки.
Днями США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. ЗСУ передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.
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