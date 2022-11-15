ППО і не тільки. Резніков повідомив, яка військова допомога потрібна Україні

Україні треба посилити протиповітряну та протиракетну оборону, а також треба збільшити кількість артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Україна потребує додаткової підтримки партнерів. Зазнавши поразки на полі бою, Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні", - йдеться у заяві.

З наближенням зими ворог атакує енергетичну інфраструктуру по всій території України. За словами Резнікова, їхня мета - викликати нову хвилю мільйонів біженців.,

"Українська армія завершує деокупацію правого берега Дніпра. Звільнила Херсон, близько 200 міст і сіл. Це результат не лише стратегії українського військового командування, це й спільна з нашими партнерами перемога", - додав міністр.

Резніков пояснив, що Україні потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, а саме:

Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS;

Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості;

Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т;

Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.

Також міністр оборони додав, що українські бійці захищають фронт, але потрібна додаткова підтримка. Мова йде про:

Збільшити кількість артилерії;

Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;

Сформувати та ввести боєздатні резерви.

"Ми маємо бути готовими до активної оборони та накопичити резерви на зиму", - додав Резніков.