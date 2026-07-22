ЗСУ отримають автономну систему захисту техніки від дронів: перші деталі

"Питання відновлення статусу бронетехніки – танка чи легкової автомобільної техніки – в кіл-зоні, це дуже складне питання. Тому що катастрофічне превалювання дронів, як і наших, так і їхніх, звісно, сказало про те, що неможливо захиститися, неможливо використовувати стару зброю, неможливо йти в сторону "більше дронів – товстіша броня", - підкреслив Лебеденко.

За його словами, інженери два роки ми працювали над розумною, автономною системою захисту техніки.

"І зараз ми це зробили. Це один із випадків, коли зараз уже є прототипи, які дозволяють фактично від будь-яких відповідно ударних апаратів захищати нашу техніку. Чи це бронетранспортер, чи танк, чи інша техніка", - додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.

За його словами, це дуже важливо, адже це рішення суттєво посилить маневреність українських військ на полі бою.