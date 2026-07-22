ВСУ получат автономную систему защиты техники от дронов: первые детали

"Вопрос восстановления статуса бронетехники - танка или легковой автомобильной техники - в кол-зоне, это очень сложный вопрос. Потому что катастрофическое превалирование дронов, как и наших, так и их, конечно, сказало о том, что невозможно защититься, невозможно использовать старое оружие, невозможно идти в сторону" больше дронов - толще броня.

По его словам, инженера два года мы работали над умной, автономной системой защиты техники.

"И сейчас мы это сделали. Это один из случаев, когда сейчас уже есть прототипы, позволяющие фактически от любых соответственно ударных аппаратов защищать нашу технику. Это бронетранспортер, танк или другая техника", - добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

По его словам, это очень важно, ведь это решение существенно усилит маневренность украинских войск на поле боя.