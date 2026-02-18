ЗСУ отримали вітчизняні прилади нічного бачення: фото та характеристики
Українські військові отримали вітчизняні прилади нічного бачення, які мають дальність майже у 2 тисячі метрів, та здатні витримувати екстремальні навантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Війську стали доступні нові прилади нічного бачення українського виробництва. Міністерство оборони допустило до використання в Силах оборони монокуляри MT-GEKKO-PRO-40 та MT-GEKKO-PRO-50", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Нові прилади вже пройшли випробування в бою, мають посилений захист і можуть витримувати екстремальні навантаження.
Залежно від конфігурації, за допомогою монокулярів можна бачити людські фігури на відстані понад 400 метрів, а техніку на відстані майже 2 кілометри.
"Важлива перевага – ці прилади українського виробництва в більшості випадків дешевші за іноземні аналоги", - додали у Міноборони.
Міноборони збільшує закупівлі української зброї
За результатами минулого року, Міністерство оборони України суттєво збільшило закупівлі вітчизняної продукції для потреб ЗСУ.
Зазначається, що частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.
Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
Також зазначалось, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вітчизняне виробництво зброї зросло у 35 разів.