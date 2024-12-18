ЗСУ отримали універсальний безшумний роботизований комплекс вітчизняного виробництва

В Україні офіційно допустили до експлуатації універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки зазначило, що CRAB-LS призначений для виконання широкого спектра завдань, головним з яких є логістичне забезпечення.

Повідомляється, що комплекс може доставляти боєприпаси, спорядження, провізію до бойових позицій та евакуювати поранених.

Завдяки модульній конструкції, комплекс може бути обладнаний бойовими модулями, виконуючи функції транспортера або навіть наземного дрона-камікадзе у небезпечних зонах.

Серед ключових технічних характеристик CRAB-LS відзначається безшумний електродвигун з високою тягловою потужністю.

Також важливими у комплексі є всюдихідні шини, які забезпечують мобільність у складних умовах:

на піщаних насипах,

болотистих ділянках,

рельєфах із перешкодами.

Комплекси вже активно використовуються Силами оборони України.

Завдяки йому було евакуйовано десятки поранених і доставлено тонни необхідного вантажу в райони інтенсивних бойових дій.

Зазначається, що новий роботизований комплекс не лише покращує ефективність виконання завдань, а й рятує життя військових.

Окрім цього, як додали в Міноборони, вже є приклад застосування цього комплексу як наземного дрона-камікадзе.

Раніше ми розповідали про унікальність роботизованого бойового комплексу Droid TW 12.7, який також застосовують ЗСУ.