ВСУ получили универсальный бесшумный роботизированный комплекс отечественного производства
В Украине официально допустили к эксплуатации универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники отметило, что CRAB-LS предназначен для выполнения широкого спектра задач, главной из которых является логистическое обеспечение.
Сообщается, что комплекс может доставлять боеприпасы, снаряжение, провизию к боевым позициям и эвакуировать раненых.
Благодаря модульной конструкции, комплекс может быть оборудован боевыми модулями, выполняя функции транспортера или даже наземного дрона-камикадзе в опасных зонах.
Среди ключевых технических характеристик CRAB-LS отмечается бесшумный электродвигатель с высокой тягловой мощностью.
Также важными в комплексе являются вездеходные шины, которые обеспечивают мобильность в сложных условиях:
- на песчаных насыпях,
- болотистых участках,
- рельефах с препятствиями.
Комплексы уже активно используются Силами обороны Украины.
Благодаря ему были эвакуированы десятки раненых и доставлены тонны необходимого груза в районы интенсивных боевых действий.
Отмечается, что новый роботизированный комплекс не только улучшает эффективность выполнения задач, но и спасает жизни военных.
Кроме этого, как добавили в Минобороны, уже есть пример применения этого комплекса как наземного дрона-камикадзе.
Ранее мы рассказывали об уникальности роботизированного боевого комплекса Droid TW 12.7, который также применяют ВСУ.
Также напомним, что в течение 2024 года было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
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