ВСУ получили универсальный бесшумный роботизированный комплекс отечественного производства

В Украине официально допустили к эксплуатации универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники отметило, что CRAB-LS предназначен для выполнения широкого спектра задач, главной из которых является логистическое обеспечение.

Сообщается, что комплекс может доставлять боеприпасы, снаряжение, провизию к боевым позициям и эвакуировать раненых.

Благодаря модульной конструкции, комплекс может быть оборудован боевыми модулями, выполняя функции транспортера или даже наземного дрона-камикадзе в опасных зонах.

Среди ключевых технических характеристик CRAB-LS отмечается бесшумный электродвигатель с высокой тягловой мощностью.

Также важными в комплексе являются вездеходные шины, которые обеспечивают мобильность в сложных условиях:

на песчаных насыпях,

болотистых участках,

рельефах с препятствиями.

Комплексы уже активно используются Силами обороны Украины.

Благодаря ему были эвакуированы десятки раненых и доставлены тонны необходимого груза в районы интенсивных боевых действий.

Отмечается, что новый роботизированный комплекс не только улучшает эффективность выполнения задач, но и спасает жизни военных.

Кроме этого, как добавили в Минобороны, уже есть пример применения этого комплекса как наземного дрона-камикадзе.

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