ЗСУ зможуть застосувати на фронті роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7: чим він унікальний

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначили у відомстві, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12.7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне управління через планшет

⁠працює на цифровому звʼязку.

"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він зауважив, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

"Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", - запевнив він.