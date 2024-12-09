ЗСУ зможуть застосувати на фронті роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7: чим він унікальний
Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначили у відомстві, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Характеристики Droid TW 12.7:
- кулемет калібру 12.7 мм
- гусенична платформа для найскладніших умов
- дистанційне управління через планшет
- працює на цифровому звʼязку.
"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Він зауважив, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.
"Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", - запевнив він.
Раніше РБК-Україна писало про те, що за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Зокрема, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.
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