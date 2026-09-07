Десятки тисяч місій НРК: у Міноборони розповіли про зростання застосування роботів

Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень роботи виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників.

Таким чином останнього місяця літа кількість логістичних та евакуаційних місій НРК перевищила аналогічний показник січня у 3,3 раза.

Станом на початок вересня від початку 2026 року у DELTA зафіксовано близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів. При цьому кількість таких завдань зростає щомісяця:

Зростання ролі наземних роботів на фронті цьогорічного літа підтвердив і перший в історії України парад дронів, який відбувся у Києві на 35-ту річницю Незалежності: Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів шести моделей українського виробництва - TerMIT, "Рись PRO", "Сімба", Ardal, "Змій" і Ratel.

Про пришвидшення закупівель наземних роботів РБК-Україна писало й раніше: обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.