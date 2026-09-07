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Десятки тисяч місій НРК: у Міноборони розповіли про зростання застосування роботів

15:43 07.09.2026 Пн
1 хв
Скільки місій виконали наземні роботизовані комплекси на фронті?
aimg Лев Шевченко
Десятки тисяч місій НРК: у Міноборони розповіли про зростання застосування роботів Фото: місії НРК (Facebook ОК "Південь")
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Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень роботи виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про зростання кількості місій

Станом на початок вересня від початку 2026 року у DELTA зафіксовано близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів. При цьому кількість таких завдань зростає щомісяця:

  • січень – 7 511;
  • лютий – 7 960;
  • березень – 9 072;
  • квітень – 11 028;
  • травень – 14 059;
  • червень – 16 664;
  • липень – 19 940;
  • серпень – 25 143.

Таким чином останнього місяця літа кількість логістичних та евакуаційних місій НРК перевищила аналогічний показник січня у 3,3 раза.

Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників.

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Зростання ролі наземних роботів на фронті цьогорічного літа підтвердив і перший в історії України парад дронів, який відбувся у Києві на 35-ту річницю Незалежності: Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів шести моделей українського виробництва - TerMIT, "Рись PRO", "Сімба", Ardal, "Змій" і Ratel.

Про пришвидшення закупівель наземних роботів РБК-Україна писало й раніше: обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.

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