ЗСУ отримали першу партію жіночих бронежилетів: у чому їх особливості

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію таких засобів індивідуального захисту на суму 47 млн гривень.

Особливості жіночих бронежилетів

Перша закупівля становить 2 тисячі бронежилетів у базовій комплектації 1-5. Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір.

Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні і забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку.

Зі збільшенням кількості жінок у Силах оборони зростає потреба в засобах захисту, адаптованих до жіночої анатомії.

Такі бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів і зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Міноборони збирає відгуки

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць. Після початку експлуатації АОЗ спільно з Міноборони України та військовими підрозділами збере зворотний звʼязок від користувачок.

Таким чином, буде оцінено практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.