ЗСУ опанували 4 типи MLRS і нищать росіян з 10 видів артилерії, - Резніков

"Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірісів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва", - написав він.

Міністр зазначив, що 2022-й рік був роком величезних випробувань і масштабних змін.

При цьому українська незламність продемонструвала усім, що наша країна є справжнім щитом Європи на сході. Резніков підкреслив, що увесь цивілізований світ пишається і надихається українцями і нашим героїзмом.

"Цього року ми де-факто стали частиною НАТО. Ця співпраця продовжуватиметься. Ми цінуємо внесок кожного партнера", - написав він.

Міністр оборони подякував усім, хто підтримує нашу армію і є частиною всенародного опору російським загарбника. Хто тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб.

"Бажаю, щоб 2023-й став роком нашої перемоги! Сьогодні ми усі разом творимо диво. І новорічне бажання у нас - спільне. Тому воно обов’язково збудеться! Все буде Україна!" - запевнив Резніков.