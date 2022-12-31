ЗСУ опанували 4 типи MLRS і нищать росіян з 10 видів артилерії, - Резніков

Українські військові опанували 4 типи реактивних систем залпового вогню MLRS та нищать російських окупантів з 10 видів артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.
"Я дякую нашим воїнам, які опанували 4 типи західних MLRS і нищать ворога з 10 видів артилерії західного зразка. Які успішно захищають наше небо з ірісів, насамсів і довели, що зможуть ефективно використовувати петріоти. Які сьогодні переписують підручники з військового мистецтва", - написав він.
Міністр зазначив, що 2022-й рік був роком величезних випробувань і масштабних змін.
При цьому українська незламність продемонструвала усім, що наша країна є справжнім щитом Європи на сході. Резніков підкреслив, що увесь цивілізований світ пишається і надихається українцями і нашим героїзмом.
"Цього року ми де-факто стали частиною НАТО. Ця співпраця продовжуватиметься. Ми цінуємо внесок кожного партнера", - написав він.
Міністр оборони подякував усім, хто підтримує нашу армію і є частиною всенародного опору російським загарбника. Хто тримає оборону в енергетиці, біля операційного стола чи за кермом машини, яка доставляє людям хліб.
"Бажаю, щоб 2023-й став роком нашої перемоги! Сьогодні ми усі разом творимо диво. І новорічне бажання у нас - спільне. Тому воно обов’язково збудеться! Все буде Україна!" - запевнив Резніков.
Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба зазначав, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських бійців до роботи на системах Patriot.
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