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ВСУ овладели 4 типами MLRS и уничтожают россиян из 10 видов артиллерии, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные овладели 4 типами реактивных систем залпового огня MLRS и уничтожают российских оккупантов из 10 видов артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

"Я благодарю наших воинов, которые овладели 4 типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо с ирисов, насамсов и доказали, что смогут эффективно использовать петриоты. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству" - написал он.

Министр отметил, что 2022 год был годом огромных испытаний и масштабных изменений.

При этом украинская несокрушимость продемонстрировала всем, что наша страна является настоящим щитом Европы на востоке. Резников подчеркнул, что весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется украинцами и нашим героизмом.

"В этом году мы де-факто стали частью НАТО. Это сотрудничество будет продолжаться. Мы ценим вклад каждого партнера", - написал он.

Министр обороны поблагодарил всех, кто поддерживает нашу армию и является частью всенародного сопротивления российским захватчикам. Кто держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб.

"Желаю, чтобы 2023 год стал годом нашей победы! Сегодня мы все вместе творим чудо. И новогоднее желание у нас - общее. Поэтому оно обязательно сбудется! Все будет Украина!" - заверил Резников.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских бойцов к работе на системах Patriot.

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