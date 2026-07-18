ВСУ за одну ночь поразили нефтебазу под Москвой, корабль в Керчи и танкеры РФ

В ночь на 18 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Нефтебаза в Подмосковье

Одной из главных целей стала нефтебаза "Нефтесервис" в Ногинске Московской области.

По данным Генштаба, по объекту было зафиксировано попадание, после чего на территории предприятия возник пожар.

В военном командовании отметили, что эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей российских войск.

Под ударом морская логистика

Кроме того, украинские военные поразили два танкера, два плавучих крана и один буксир в акваториях Азовского и Черного морей.

По информации Генштаба, танкеры перевозили нефть, нефтепродукты и топливо в интересах армии РФ. Плавучие краны и буксир обеспечивали работу портов, перевозку военных грузов, погрузку техники и функционирование морской логистики противника.

Второй "Светляк" через два дня

Отдельно Силы обороны поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который находился в Керчи во временно оккупированном Крыму.

В Генштабе отметили, что это уже второй корабль этого проекта, пораженный украинскими военными в течение последних двух дней.

Корабли проекта "Светляк" используются для патрулирования морской акватории, сопровождения судов, а также выполнения задач по обеспечению деятельности военно-морских сил и других силовых структур РФ.

Поражён мост в Луганской области

Также под удар попал железнодорожный мост через реку Белая вблизи Сабовки Луганской области.

По данным Генштаба, российские войска использовали его для опрокидывания сил и военных грузов.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.