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ЗСУ незабаром будуть готові використовувати касетні боєприпаси з США, - Сирський

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вже дуже скоро будуть готові використовувати касетні боєприпаси, які їм передали США, на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю BBC.

Так, Сирський підтвердив, що касетні боєприпаси від США вже прибули в Україну. Він зазначив, що снаряди "будуть готові до використання протягом кількох днів".

При цьому видання не уточнило, коли пройшла розмова з Сирським.

Водночас журналісти зазначили, що бачили американські гаубиці М777, які будуть стріляти касетними снарядами, на позиціях навколо Бахмута.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно США передали Україні касетні боєприпаси, американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Додамо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення.

Зазначимо, що касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. З оглядну на це вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Більше про те, що таке касетні снаряди та навіщо вони потрібні українським військовим - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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