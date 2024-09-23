В ЗСУ назвали втрати Росії від початку наступу у Харківській області

Від початку наступу у Харківській області Росія втратила більше 16 тисяч військовослужбовців. Також Сили оборони знищили декілька сотень броньованих машин, 143 танки й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків".
За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку Росія втратила:
"Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога", - додає ОТУ.
Як й згадувалось вище, на початку травня російські окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. Вкінці серпня, на тлі операції Сил оборони у Курській області, стало відомо, що Росія відвела частину військ на Курський напрямок.
Тим часом Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області та просунулася на майже два квадратні кілометри.
Зокрема стало відомо про масові отруєння серед терористів на передовій у регіоні через неякісну їжу та воду.
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