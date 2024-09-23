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В ЗСУ назвали втрати Росії від початку наступу у Харківській області

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку наступу у Харківській області Росія втратила більше 16 тисяч військовослужбовців. Також Сили оборони знищили декілька сотень броньованих машин, 143 танки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків".

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку Росія втратила: 

  • 16384 військовослужбовців, серед яких 5426 безповоротних й 10958 - поранених; 
  • 143 танки - 69 знищені й 74 пошкоджені; 
  • 211 бойових броньованих машин - 134 знищені та 77 пошкоджені; 
  • 1464 одиниці автомобільної техніки - 866 знищено й 598 пошкоджено;
  • 762 артилерійських системи - (212 знищено й 550 пошкоджено;

"Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога", - додає ОТУ. 

Бої у Харківській області 

Як й згадувалось вище, на початку травня російські окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. Вкінці серпня, на тлі операції Сил оборони у Курській області, стало відомо, що Росія відвела частину військ на Курський напрямок. 

Тим часом  Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області та просунулася на майже два квадратні кілометри. 

Зокрема стало відомо про масові отруєння серед терористів на передовій у регіоні через неякісну їжу та воду.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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