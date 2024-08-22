Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області

Військові Третьої штурмової бригади наступають в Харківській області. Ба більше, вони вдало повертають українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади .

"Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри", - повідомили в бригаді.

Командир бригади полковник Андрій Білецький заявив, що головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ.

"На дану хвилину цю задачу виконано", - зазначив він.

В бригаді зауважили, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння було розбито або уражено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - сказав командир бригади.

За даними Білецького, співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога.

Командир бригади пояснив, що штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі", - наголосив Білецький.