В ВСУ назвали потери России с начала наступления в Харьковской области

С начала наступления в Харьковской области Россия потеряла более 16 тысяч военнослужащих. Также Силы обороны уничтожили несколько сотен бронированных машин, 143 танка и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков".
За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении Россия потеряла:
"Кроме того, уничтожено 4458 БпЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага", - добавляет ОТГ.
Как и упоминалось выше, в начале мая российские оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. В конце августа, на фоне операции Сил обороны в Курской области, стало известно, что Россия отвела часть войск на Курское направление.
Между тем Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области и продвинулась почти на два квадратных километра.
В частности стало известно о массовых отравлениях среди террористов на передовой в регионе из-за некачественной пищи и воды.
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