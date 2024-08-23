РФ відвела частину військ з Харківської області на Курський напрямок, - ОТУ "Харків"
Росія відвела деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок, але сил та засобів ворога в українському регіоні лишається достатньо для продовження штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі "Суспільного".
"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - розповів Саранцев.
За його словами, також є інформація, що ворог перекидає додаткові резерви на Харківський напрямок. Однак інформація про те, що це за підрозділи та яка кількість, наразі уточнюється.
Речник зазначив, що на окремих ділянках фронту на півночі Харківської області знизилася активність російських військ, але це не означає, що їх відвели. За його словами, російські військові копають окопи, маскуються та налагоджують зв'язок.
"Найактивнішою ділянкою є місто Вовчанськ. Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняються та просування немає", - додав Саранцев.
Ситуація на Харківському напрямку
Нагадаємо, сьогодні в ОТУ "Харків" повідомили, що на Харківському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, проводять контратаки та вживають заходів для посилення стійкості оборони.
Днями заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що бійці 3 ОШБр провели контратаку у Харківській області.
Вчора пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри. Бійці відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту.
Українські воїни взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.
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