РФ відвела частину військ з Харківської області на Курський напрямок, - ОТУ "Харків"

Росія відвела деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок, але сил та засобів ворога в українському регіоні лишається достатньо для продовження штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі "Суспільного" .

"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - розповів Саранцев.

За його словами, також є інформація, що ворог перекидає додаткові резерви на Харківський напрямок. Однак інформація про те, що це за підрозділи та яка кількість, наразі уточнюється.

Речник зазначив, що на окремих ділянках фронту на півночі Харківської області знизилася активність російських військ, але це не означає, що їх відвели. За його словами, російські військові копають окопи, маскуються та налагоджують зв'язок.

"Найактивнішою ділянкою є місто Вовчанськ. Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняються та просування немає", - додав Саранцев.