У ЗСУ назвали втрати росіян в Авдіївці

"Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців", - заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".

За його словами, загалом війська окупантів у боях за Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

Бої за Авдіївку

Російські війська розпочали наступ на Авдіївку на початку жовтня минулого року. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

У лютому Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували до району Авдіївки для посилення української оборони.

Учора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Вночі 17 лютого головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, щоб уникнути оточення ворогом.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

Докладніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки, і чи наступатиме Росія далі, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.