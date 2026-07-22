У ЗСУ назвали технології, що забезпечать перевагу на полі бою у найближчі роки

Автономні безпілотники та їх органічна інтеграція під час виконання бойових завдань зможуть забезпечити перевагу ЗСУ на полі бою у найближчі роки.

"Я бачу, що величезний приріст ефективності забезпечать інтеграція дронів на полі бою, коли вони стануть більш автономними і зможуть виконувати задачі у взаємодії один з одним і з системами. Ми вже йдемо до цього", - заявив Лебеденко.

Він також зазначив, що якщо спуститися нижче на тактичний рівень, то мова йде про автономність кожного дрона і вміння його інтегруватися в такі системи.

"Тобто, ще раз, виходимо з історії підвищення автономності, зменшення впливу людини на процеси і прискорення операцій, які вони можуть виконуватися в системах", - додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.

За його словами, також важливим є масштабування і автономність ситуаційної обізнаності. Необхідно налаштувати систему таким чином, щоб опрацьовувалася вся ця інформація.

"Це дуже важлива історія, тому що якщо я не виявляю, я не можу ефективно працювати по цих засобах. Я бачу в автономності дуже великі переваги, й в інтеграції зі штучним інтелектом", - підсумував Лебеденко.