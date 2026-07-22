У ЗСУ назвали технології, що забезпечать перевагу на полі бою у найближчі роки
Автономні безпілотники та їх органічна інтеграція під час виконання бойових завдань зможуть забезпечити перевагу ЗСУ на полі бою у найближчі роки.
Про це заявив бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна.
"Я бачу, що величезний приріст ефективності забезпечать інтеграція дронів на полі бою, коли вони стануть більш автономними і зможуть виконувати задачі у взаємодії один з одним і з системами. Ми вже йдемо до цього", - заявив Лебеденко.
Він також зазначив, що якщо спуститися нижче на тактичний рівень, то мова йде про автономність кожного дрона і вміння його інтегруватися в такі системи.
"Тобто, ще раз, виходимо з історії підвищення автономності, зменшення впливу людини на процеси і прискорення операцій, які вони можуть виконуватися в системах", - додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.
За його словами, також важливим є масштабування і автономність ситуаційної обізнаності. Необхідно налаштувати систему таким чином, щоб опрацьовувалася вся ця інформація.
"Це дуже важлива історія, тому що якщо я не виявляю, я не можу ефективно працювати по цих засобах. Я бачу в автономності дуже великі переваги, й в інтеграції зі штучним інтелектом", - підсумував Лебеденко.
Нагадаємо, американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні.
Крім того, український ударний безпілотник "Лютий" перетворили на носія ракет. Його вперше показали на міжнародній виставці в Англії.