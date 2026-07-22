В ВСУ назвали технологии, которые обеспечат преимущество на поле боя в ближайшие годы

Автономные беспилотники и их органическая интеграция при выполнении боевых задач смогут обеспечить преимущество ВСУ на поле боя в ближайшие годы.

"Я вижу, что огромный прирост эффективности обеспечат интеграция дронов на поле боя, когда они станут более автономными и смогут выполнять задачи во взаимодействии друг с другом и с системами. Мы уже идем к этому", – заявил Лебеденко.

Он также отметил, что если спуститься ниже на тактический уровень, то речь идет об автономности каждого дрона и умении его интегрироваться в такие системы.

"То есть еще раз, исходим из истории повышения автономности, уменьшения влияния человека на процессы и ускорения операций, которые они могут выполняться в системах", - добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

По его словам, также важно масштабирование и автономность ситуационной осведомленности. Необходимо настроить систему таким образом, чтобы прорабатывалась вся эта информация.

"Это очень важная история, потому что если я не обнаруживаю, я не могу эффективно работать по этим средствам. Я вижу в автономности очень большие преимущества и в интеграции с искусственным интеллектом", - подытожил Лебеденко.