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В ВСУ назвали технологии, которые обеспечат преимущество на поле боя в ближайшие годы

18:27 22.07.2026 Ср
2 мин
Как ВСУ планируют применять дроны?
aimg Константин Широкун aimg Роман Кот
В ВСУ назвали технологии, которые обеспечат преимущество на поле боя в ближайшие годы Фото: в ВСУ назвали технологии, которые обеспечат преимущество на поле боя в ближайшие годы (Getty Images)
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Автономные беспилотники и их органическая интеграция при выполнении боевых задач смогут обеспечить преимущество ВСУ на поле боя в ближайшие годы.

Об этом заявил бригадный генерал, заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.

"Я вижу, что огромный прирост эффективности обеспечат интеграция дронов на поле боя, когда они станут более автономными и смогут выполнять задачи во взаимодействии друг с другом и с системами. Мы уже идем к этому", – заявил Лебеденко.

Он также отметил, что если спуститься ниже на тактический уровень, то речь идет об автономности каждого дрона и умении его интегрироваться в такие системы.

"То есть еще раз, исходим из истории повышения автономности, уменьшения влияния человека на процессы и ускорения операций, которые они могут выполняться в системах", - добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

По его словам, также важно масштабирование и автономность ситуационной осведомленности. Необходимо настроить систему таким образом, чтобы прорабатывалась вся эта информация.

"Это очень важная история, потому что если я не обнаруживаю, я не могу эффективно работать по этим средствам. Я вижу в автономности очень большие преимущества и в интеграции с искусственным интеллектом", - подытожил Лебеденко.

Напомним, американский производитель впервые будет выпускать морские дроны Magura , разработанные и опробованные на войне в Украине.

Кроме того, украинский ударный беспилотник "Февраль" превратили в носителя ракет . Его впервые представили на международной выставке в Англии.

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