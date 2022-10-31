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У ЗСУ назвали передумови для наступу окупантів з Білорусі

Фото: ЗСУ назвали передумови для наступу окупантів з Білорусі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Говорити про можливість повторного наступу на України з боку Білорусі можна у разі посилення угрупування військ до 50-70 тисяч військових. Наразі на території Білорусі немає такої кількості солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгенія Силкіна в ефірі телемарафону.

"Ми будемо впевнені (що РФ почне новий наступ з півночі - ред.), коли на території Білорусі з'явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу", - сказав він.

Силкін зазначив, що наразі такої кількості військ не зафіксовано.

Так, з території РФ до Білорусі заїхало близько 4 тисячі військовослужбовців, цього не достатньо для наступу.

При цьому військові фіксують, що полігони готуються приймати військовослужбовців. Так, кожен полігон готовий прийняти до 5 тисяч солдатів.

За підрахунками ЗСУ, в угрупуванні для можливого наступу має бути близько 20 тисяч російських військових, решта - повинні бути білоруси.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що Білорусь може готуватися до ескалації.

Проте наразі загрози нападу на Київ наразі немає, оскільки Кремль зацікавлений в дещо інших цілях.

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Білорусь