У ЗСУ назвали передумови для наступу окупантів з Білорусі

"Ми будемо впевнені (що РФ почне новий наступ з півночі - ред.), коли на території Білорусі з'явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу", - сказав він.

Силкін зазначив, що наразі такої кількості військ не зафіксовано.

Так, з території РФ до Білорусі заїхало близько 4 тисячі військовослужбовців, цього не достатньо для наступу.

При цьому військові фіксують, що полігони готуються приймати військовослужбовців. Так, кожен полігон готовий прийняти до 5 тисяч солдатів.

За підрахунками ЗСУ, в угрупуванні для можливого наступу має бути близько 20 тисяч російських військових, решта - повинні бути білоруси.