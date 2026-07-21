У ЗСУ назвали п'ять найскладніших напрямків фронту

За словами речника, окупанти намагаються виявити слабкі місця в українській оборонній лінії та ведуть активні дії на таких ділянках фронту:

Великобурлуцький напрямок;

Козача Лопань;

Вовчанський напрямок загалом;

Липці;

східна частина Сумської області (зокрема район населеного пункту Грабовське).

Водночас Трегубов додав, що росіяни теоретично розглядають і напрямок Дегтярного, проте наразі особливої активності ворога на цієї ділянці не спостерігається.

Нагадаємо, раніше Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються сформувати так звану "зону контролю" вздовж усього державного кордону України.

За його словами, для цього окупанти застосовують тактику малих піхотних груп і постійно шукають нові напрямки для просування та вклинення в українську оборону.