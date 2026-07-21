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В ВСУ назвали пять самых сложных направлений фронта

13:15 21.07.2026 Вт
1 мин
Оккупанты "прощупывают" оборону ВСУ почти по всей линии фронта
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Российские войска пытаются "прощупать" украинскую оборону почти по всей линии разграничения. Наиболее сложной ситуация остается на пяти направлениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в эфире телемарафона.

По словам спикера, оккупанты пытаются выявить слабые места в украинской оборонной линии и ведут активные действия на таких участках фронта:

  • Великобурлукское направление;
  • Казачья Лопань;
  • Волчанское направление в целом;
  • Липцы;
  • восточная часть Сумской области (в том числе район населённого пункта Грабовское).

В то же время Трегубов добавил, что россияне теоретически рассматривают и направление Дегтярного, однако особой активности врага на этом участке пока не наблюдается.

Напомним, ранее Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются сформировать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы Украины.

По его словам, для этого оккупанты применяют тактику малых пехотных групп и постоянно ищут новые направления для продвижения и вклинения в украинскую оборону.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может не ограничиться войной против Украины.

Он отметил, что если Кремль не одержит победу, российский диктатор Владимир Путин будет представлять еще большую угрозу не только Украине, но и всему миру.

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