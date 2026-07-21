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У ЗСУ назвали п'ять найскладніших напрямків фронту

13:15 21.07.2026 Вт
1 хв
Окупанти "прощупують" оборону ЗСУ майже по всій лінії фронту
aimg Валерій Ульяненко
У ЗСУ назвали п'ять найскладніших напрямків фронту Фото: українські військові (Getty Images)
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Російські війська намагаються "прощупати" українську оборону майже по всій лінії розмежування. Найбільш складною ситуація залишається на п'яти напрямках.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив в етері телемарафону.

За словами речника, окупанти намагаються виявити слабкі місця в українській оборонній лінії та ведуть активні дії на таких ділянках фронту:

  • Великобурлуцький напрямок;
  • Козача Лопань;
  • Вовчанський напрямок загалом;
  • Липці;
  • східна частина Сумської області (зокрема район населеного пункту Грабовське).

Водночас Трегубов додав, що росіяни теоретично розглядають і напрямок Дегтярного, проте наразі особливої активності ворога на цієї ділянці не спостерігається.

Нагадаємо, раніше Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються сформувати так звану "зону контролю" вздовж усього державного кордону України.

За його словами, для цього окупанти застосовують тактику малих піхотних груп і постійно шукають нові напрямки для просування та вклинення в українську оборону.

Водночас президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може не обмежитися війною проти України.

Він зазначив, що якщо Кремль не здобуде перемоги, російський диктатор Володимир Путін становитиме ще більшу загрозу не лише для України, а й для всього світу.

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