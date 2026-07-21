В ВСУ назвали пять самых сложных направлений фронта

Российские войска пытаются "прощупать" украинскую оборону почти по всей линии разграничения. Наиболее сложной ситуация остается на пяти направлениях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в эфире телемарафона.

По словам спикера, оккупанты пытаются выявить слабые места в украинской оборонной линии и ведут активные действия на таких участках фронта:

Великобурлукское направление;

Казачья Лопань;

Волчанское направление в целом;

Липцы;

восточная часть Сумской области (в том числе район населённого пункта Грабовское).

В то же время Трегубов добавил, что россияне теоретически рассматривают и направление Дегтярного, однако особой активности врага на этом участке пока не наблюдается.

Напомним, ранее Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются сформировать так называемую "зону контроля" вдоль всей государственной границы Украины.

По его словам, для этого оккупанты применяют тактику малых пехотных групп и постоянно ищут новые направления для продвижения и вклинения в украинскую оборону.