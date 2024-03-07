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В ЗСУ назвали найважчі райони на Бахмутському напрямку

Фото: в ЗСУ назвали найважчі райони на Бахмутському напрямку (GettyImages)
Автор: Ксенія Вертебна

Росіяни продовжують активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Там задіяні піхотні підрозділи та 98-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія.

Про це сказав офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс. 

  • на Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади;
  • на Кліщіївку та Андріївку Росія також продовжує здійснювати наступ: там зафіксовано підрозділ 3-го армійського корпусу, мотострілецький полк 11 та 94

"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова - ФАБи", - зазначив офіцер.

Нагадаємо, українські захисники в Новомихайлівці Донецької області відбивають штурми російських військ, використовуючи бронетехніку. Бійці з 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ опублікували відео, на якому показано знищення ворожих цілей під час однієї зі спроб росіян вибити їх з позицій.

"Ми продовжуємо руйнувати плани окупантів та перешкоджати їхнім спробам штурму в Новомихайлівці", - йдеться в повідомленні. Десантники з Таврійського підкреслили, що останній напад закінчився для росіян втратами у піхоті та бронетехніці.

Крім того, раніше ми писали, що український військовий самотужки стримав атаку 10 росіян. До його позиції намагалося прорватися одразу десять окупантів.

Восьмий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" опублікував відеозапис бою, знятий з дрона, а також радіоперехоплення розмов між російськими військовими.

Там чітко чути, як командир окупантів давав їм вказівки та був здивований тим, що вони вдесятеро не змогли захопити позицію, яку тримав лише один вояк ЗСУ.

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