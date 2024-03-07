В ВСУ назвали тяжелые районы на Бахмутском направлении

Напомним, украинские защитники в Новомихайловке Донецкой области отбивают штурмы российских войск, используя бронетехнику. Бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали видео , на котором показано уничтожение враждебных целей во время одной из попыток россиян выбить их с позиций.

"Мы продолжаем разрушать планы окупантов и препятствовать их попыткам штурма в Новомихайловке", - говорится в сообщении. Десантники из Таврического подчеркнули, что последнее нападение закончилось для россиян потерями в пехоте и бронетехнике.

Кроме того, ранее мы писали, чтоукраинский военный самостоятельно сдержал атаку 10 россиян . К его позиции пыталось прорваться сразу десять окупантов.

Восьмой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" опубликовал видеозапись боя, снятую с дрона, а также радиоперехват разговоров между российскими военными.

Там четко слышно, как командир окупантов давал им указания и был удивлен тем, что они в десять раз не смогли захватить позицию, которую держал только один воин ВСУ.

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