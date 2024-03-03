Бійці ДШВ у Новомихайлівці показали, як зупиняють російські штурми (відео)

Українські захисники у Новомихайлівці Донецької області відбивають атаки російських інтервентів та наступи із застосуванням бронетехніки. Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали кадри знищення ворожих цілей під час однієї зі спроб загарбників вибити їх з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку 79 ОДШБр.

"Продовжуємо зривати плани окупантів та зупиняти їх штурмові спроби в Новомихайлівці", - йдеться в публікації.

Таврійські десантники зазначили, що черговий ворожий штурм їх позицій закінчився для окупантів втратами живої сили та бронетехніки.

На оприлюдненому ролику було показано, як була знищена піхота та спалена техніка противника.

"І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору", - наголосили бійці.

Також у бригаді зауважили, що Новомихайлівка лишається "одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту", і війска противника докладають "максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту".

Бої в районі Новомихайлівки

Нагадаємо, у січні російські окупанти захопили повністю зруйноване місто Мар'їнка під Донецьком. Після цього в інтервентів з'явилася нова мета на цьому напрямку. Як заявляв раніше спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, противник активно намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти.

Нещодавно сервіс DeepState писав, що Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого десантники 79 ОДШБр знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком, і було показане відповідне відео.