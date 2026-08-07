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ВСУ назвали ключевой вызов во время последних массированных атак россиян

13:53 07.08.2026 Пт
2 мин
Россияне применили рекордное количество баллистических ракет в июле
aimg Константин Широкун
ВСУ назвали ключевой вызов во время последних массированных атак россиян Фото: ВСУ назвали ключевой вызов во время массированных атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинская ПВО в прошлом месяце перехватила более 5300 дронов и ракет при отражении массированных вражеских атак, ключевым вызовом стала баллистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

По данным Воздушных Сил ВСУ, во время воздушных ударов противник применил более 9 тысяч ударных дронов и ракет без учета разведывательных БПЛА.

В течение июля 2026 силы ПВО перехватили:

  • 5 142 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других;
  • 216 ракет разных типов.

Кроме того, были обезврежены более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. Отмечается, что баллистические ракеты остаются главным вызовом противовоздушной обороны.

В июле враг применил рекордное количество баллистических ракет для ударов по Украине. В подсчете использованы результаты работы авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп Сил обороны Украины при отражении атак.

Крупнейшие дроновые и ракетные атаки июля

Украинская ПВО в июле работала в условиях критической нехватки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическому террору.

В ночь на 2 июля враг применил 4 противокорабельных ракеты "Циркон", 24 баллистических ракеты "Искандер-М"/С-400, 34 крылатых ракеты Х-101, 8 "Калибров", 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и почти 500 дальнобойных.

В этих условиях украинскими силами было сбито/подавлено 476 дронов, 44 из 46 крылатых и управляемых авиационных ракет, но только 4 из 28 ракет, следовавших за баллистической траекторией.

Близкой по масштабу стала атака в ночь на 6 июля, враг применил 68 ракет и более 350 дронов. Украинская ПВО перехватила 326 БПЛА и 37 из 39 крылатых ракет. К сожалению, баллистику перехватить не удалось.

Третья самая большая атака июля произошла в ночь на 30 июля, когда враг запустил 74 ракеты разных типов и более 280 дронов. Украинские защитники неба перехватили 265 из 284 ударных БПЛА, 54 крылатые ракеты и 1 баллистическую ракету.

Инфографика Результаты ПВО Украины за июль 2026 года

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в ракетах для защиты от массированных ударов России баллистическими ракетами.

В настоящее время Киев ведет переговоры с США по ускорению поставок ракет в системы Patriot , а также запуску совместного производства средств ПВО. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в организации производства комплексов Patriot по американской лицензии.

Также Зеленский анонсировал новые кадровые назначения , направленные на усиление защиты украинского неба, и определил конкретные шаги по ускорению реализации ключевых оборонных проектов.

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