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В ВСУ назвали численность российского военного контингента в Беларуси

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Четверг 13 октября 2022 11:23
В ВСУ назвали численность российского военного контингента в Беларуси Фото: в ВСУ назвали численность российского военного контингента в Беларуси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в эфире телемарафона.

"Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК "Искандер", 12 ЗРК С-400", - рассказал он.

Также Наев отметил, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

Напомним, в МВД Украины заверили, что в случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью. При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск.

Кроме того, Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

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