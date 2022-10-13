В ВСУ назвали численность российского военного контингента в Беларуси

Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в эфире телемарафона.