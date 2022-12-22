ЗСУ наближаються до Кремінної, а окупанти в Криму зводять укріплення: нові карти боїв

Контрнаступальні дії Сил оборони України в районі Сватове - Кремінна відбуваються з боями, а в Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках не припиняються ворожі штурми. Війська РФ у тимчасово окупованому Криму готуються до можливого наступу українських військових.

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області – сході Харківської області

Російські війська 21 грудня продовжували проводити обмежені контратаки з метою відвоювати втрачені території вздовж лінії Кремінна - Сватове. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбивали атаки окупантів поблизу Масютівки Харківської області (50 км на північний захід від Сватового) та Підкуйчанська Луганської області (8 км на північний захід від Сватового). Російський "воєнкор" стверджував, що взяття Масютівки є необхідною умовою для наступу військ РФ на Куп'янськ із північного сходу. Також російський військовий блогер заявив, що війська РФ провели штурм біля Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового) та Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної). У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки російських загарбників у районі н.п. Діброва (5 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

За повідомленнями, українські сили продовжували контрнаступні операції у районі Кремінної 21 грудня. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ наразі перебувають за кілька кілометрів від Кремінної, але щільне скупчення мін у цьому районі уповільнюють просування українських військ. Російські "воєнкори" розмістили кадри, на яких нібито показано наслідки відбиття військами РФ атаки ЗСУ в районі Кремінної. Гайдай розповів, що зниження температури створило умови, сприятливіші для бойових дій, і що він очікує, що нинішні контрнаступальні операції ЗСУ увінчаються успіхом до кінця року завдяки посиленню темпів бойових дій.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що 15 та 16 грудня українські сили знищили російські склади боєприпасів у районі Кадіївки (60 км на південний схід від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Війська РФ продовжували 21 грудня наступальні операції у районі Бахмута. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки інтервентів у районі Бахмута та за 33 км на північ від Бахмута в районі н.п. Верхньокам'янське, Веселе, Яковлівка та Бахмутське. Російський "воєнкор" стверджував, що частини групи "Вагнера" провели наступ на північний схід від Бахмута в районі Підгородного і що на східних околицях Бахмута тривають запеклі бої. Український командувач повідомив, що війська РФ не контролюють промислової зони на східній околиці Бахмута, району, за який в останні тижні йдуть запеклі бої. Також він повідомив, що переважання українських безпілотників у Бахмуті дозволяє ЗСУ швидко нейтралізувати невеликі російські підрозділи, які проникають на околиці міста.

Джерела в українських соціальних мережах стверджували, що українські сили повністю відкинули російські сили від околиць Бахмута, хоча ISW не може перевірити ці твердження незалежно.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ, які штурмують Бахмут, не досягли значного прогресу. Російські джерела продовжували стверджувати, що ЗСУ будують оборонні укріплення та готуються до вуличних боїв у Бахмуті. Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи групи "Вагнера" також вели наступ на південь від Бахмута з боку Курдюмівки та що бої між російськими та українськими військами тривали в Опитному.

Російські війська 21 грудня продовжили наступальні дії у районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки військ РФ за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Пісок, Невельського, Мар'їнки та Новомихайлівки. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ не можуть вести лобовий штурм Авдіївки через відсутність особового складу російського угруповання у цьому районі та наявність серйозних українських укріплень навколо населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої між російськими та українськими військами продовжуються в Мар'їнці та що російські сили наразі контролюють 80 відсотків населеного пункту. Російські блогери охарактеризували просування військ РФ у Мар'їнці як повільне і заявили, що і українські, і російські війська у місті зазнають тяжких втрат у піхоті.

Війська РФ 21 грудня провели обмежений наземний десант у західній частині Донецької області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили наступ російських військ у районі н.п. Пречистівка Донецької області (57 км на південний захід від Донецька). Також зазначили, що війська РФ продовжували звичайну стрілянину з закритих позицій вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Російські війська вели обмежені штурми, щоб відновити втрачені позиції на півдні Херсонської області та продовжували обстріли населених пунктів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 21 грудня українська представниця з південної оборони ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що українські сили відбивали спроби РФ встановити контроль над островами в дельті Дніпра протягом невстановленого періоду часу і що окупанти можуть спробувати захоплення островів у майбутньому.

Начальник Українського об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрі 21 грудня наголосив, що війська РФ перекидають сили в нижню частину Херсонської області для забезпечення будівництва другої та третьої ліній оборони у напрямку Запорізької області та Херсона і не виявляють ознак відступу. Це підтверджує та прояснює заяву Єрі від 19 грудня, в якій йдеться про виведення російських основних підрозділів уздовж Дніпра з українського артилерійського полігону, про що раніше повідомляла ISW.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що з 12 грудня російські сили готуються до насильницької евакуації українців із Василівки Запорізької області та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ та тиловим районам Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 20 грудня було завдано удару по угрупованню військ РФ та зосередженню 30 артилерійських знарядь на аеродромі під Каховкою Херсонської області. Українські джерела розповсюдили повідомлення мешканців про вибухи з невстановлених причин біля Великої Лепетихи в окупованій РФ східній Херсонській області 21 грудня.

На супутникових знімках видно, що російські сили у Чаплинці (16 км від кордону Херсонської області та Криму) намагалися заблокувати супутникові знімки, встановлюючи укриття на огорожах. На окремих знімках Чаплинки, зроблених 14 грудня, видно закинуту авіабазу населеного пункту. У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що 19 грудня українські сили завдали удару по скупченню російських солдатів і техніки та знищили 8 одиниць важкої військової техніки в районі Василівки Херсонської області.

Російські сили, ймовірно, здійснюють нові спроби приховати свої позиції у східній частині Херсонської області, зазначають аналітики.

Російські джерела продовжують звинувачувати українські сили у завданні ударів по Енергодару, щоб розпалити брехливу риторику навколо української загрози Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Відомий російський блогер заявив 21 грудня, що ЗСУ відкрили вогонь по Енергодару і здійснили три вибухи в промзоні та на березі. Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили завдали удару по Енергодару, використовуючи невстановлену артилерію, надану НАТО. Посол РФ у Відні Михайло Ульянов заявив 21 грудня, що 22 грудня до Москви має прибути голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі для обговорення можливості створення зони безпеки довкола ЗАЕС.

Російські сили в окупованому Криму продовжують будувати оборонні укріплення на тлі обговорень можливих атак ЗСУ. Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив 21 грудня, що військові РФ вимагають від мешканців прибережної нерухомості у Міжводному звільнити приміщення через те, що вони перешкоджають будівництву оборонних споруд. Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також зазначив, що окупаційна "влада" зробила кроки щодо зміцнення військово-промислового комплексу в Криму. Відомий російський блогер заявив, що українські сили концентрують зусилля розвідки на пошуку слабких місць у російській обороні на окупованому українському півострові, сподіваючись зламати бойовий дух росіян.