ВСУ приближаются к Кременной, а оккупанты в Крыму строят укрепления: новые карты боев

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины в районе Сватово - Кременная проходят с боями, а в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях не прекращаются вражеские штурмы. Войска РФ во временно оккупированном Крыму готовятся в вероятному наступлению украинских военных.

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Российские войска 21 декабря продолжали проводить ограниченные контратаки с целью отвоевать утраченные территории вдоль линии Кременная - Сватово. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отражали атаки оккупантов вблизи Масютовки Харьковской области (50 км к северо-западу от Сватово) и Подкючанска Луганской области (8 км к северо-западу от Сватово). Российский "военкор" утверждал, что взятие Масютовки является необходимым условием для наступления войск РФ на Купянск с северо-востока. Также российский военный блогер заявил, что войска РФ провели штурм возле Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватово) и Червонопоповки (6 км к северу от Кременной). В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки российских захватчиков в районе н.п. Диброва (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

По сообщениям, украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 21 декабря. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в настоящее время находятся в нескольких километрах от Кременной, но плотные скопления мин в этом районе замедляют продвижение украинских войск. Российские "военкоры" разместили кадры, на которых якобы показаны последствия отражения войсками РФ атаки ВСУ в районе Кременной. Гайдай рассказал, что снижение температуры создало условия, более благоприятные для боевых действий, и что он ожидает, что нынешние контрнаступательные операции ВСУ увенчаются успехом к концу года благодаря усилению темпов боевых действий.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что 15 и 16 декабря украинские силы уничтожили российские склады боеприпасов в районе Кадиевки (60 км к юго-востоку от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Войска РФ продолжали 21 декабря наступательные операции в районе Бахмута. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки интервентов в районе Бахмута и в 33 км к северу от Бахмута в районе Верхнекаменского, Веселого, Яковловки и Бахмутского. Российский "военкор" утверждал, что части группы "Вагнера" провели наступление северо-восточнее Бахмута в районе Подгородного и что на восточных окраинах Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Украинский командующий сообщил, что войска РФ не контролируют промышленную зону на восточной окраине Бахмута, район, за который в последние недели идут ожесточенные бои. Также он сообщил, что преобладание украинских беспилотников в Бахмуте позволяет ВСУ быстро нейтрализовать небольшие российские подразделения, проникающие на окраины города.

Источники в украинских социальных сетях утверждали, что украинские силы полностью отбросили российские силы от окраин Бахмута, хотя ISW не может независимо проверить эти утверждения.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ, штурмующие Бахмут, не добились значительного прогресса. Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ строят оборонительные укрепления и готовятся к уличным боям в Бахмуте. Российский военный блогер утверждал, что подразделения группы "Вагнера" также вели наступление южнее Бахмута со стороны Курдюмовки и что бои между российскими и украинскими войсками продолжались в Опытном.

Российские войска 21 декабря продолжили наступательные действия в районе Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки войск РФ в 37 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Песок, Невельского, Марьинки и Новомихайловки. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ не могут вести лобовой штурм Авдеевки из-за отсутствия личного состава российской группировки в этом районе и наличия серьезных украинских укреплений вокруг населенного пункта.

Российские "военкоры" утверждали, что бои между российскими и украинскими войсками продолжаются в Марьинке и что российские силы в настоящее время контролируют 80 процентов населенного пункта. Российские блогеры охарактеризовали продвижение войск РФ в Марьинке как медленное и заявили, что и украинские, и российские войска в городе несут тяжелые потери в пехоте.

Войска РФ 21 декабря провели ограниченный наземный десант в западной части Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе н.п. Пречистовка Донецкой области (57 км к юго-западу от Донецка). В также отметили, что войска РФ продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские войска вели ограниченные штурмы, чтобы восстановить утраченные позиции на юге Херсонской области, и продолжали обстрелы населенных пунктов в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 21 декабря украинский представитель по южной обороне ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы отражали попытки РФ установить контроль над островами в дельте Днепра в течение неустановленного периода времени и что оккупанты могут предпринять попытку захвата островов в будущем.

Начальник Украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ери 21 декабря подчеркнул, что войска РФ перебрасывают силы в нижнюю часть Херсонской области для обеспечения строительства второй и третьей линий обороны в направлении Запорожской области и Херсона и не проявляют признаков отступления. Это подтверждает и проясняет заявление Ери от 19 декабря, в котором говорится о выводе российских основных подразделений вдоль Днепра с украинского артиллерийского полигона, о чем ранее сообщала ISW.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что с 12 декабря российские силы готовятся к насильственной эвакуации украинцев из Васильевки Запорожской области и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и тыловым районам Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что 20 декабря был нанесен удар по группировке войск РФ и сосредоточению 30 артиллерийских орудий на аэродроме под Каховкой Херсонской области. Украинские источники распространили сообщения жителей о взрывах по неустановленным причинам возле Большой Лепетихи в оккупированной РФ восточной Херсонской области 21 декабря.

На спутниковых снимках видно, что российские силы в Чаплинке (16 км от границы Херсонской области и Крыма) пытались заблокировать спутниковые снимки, устанавливая укрытия на ограждениях. На отдельных снимках Чаплинки, сделанных 14 декабря, видна казавшаяся заброшенной авиабаза населенного пункта. В Генштабе ВСУ также подтвердили, что 19 декабря украинские силы нанесли удар по скоплению российских солдат и техники и уничтожили 8 единиц тяжелой военной техники в районе Васильевки Херсонской области.

Российские силы, вероятно, предпринимают новые попытки скрыть свои позиции в восточной части Херсонской области, отмечают аналитики.

Российские источники продолжают обвинять украинские силы в нанесении ударов по Энергодару, чтобы разжечь ложную риторику вокруг украинской угрозы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Известный российский блогер заявил 21 декабря, что ВСУ открыли огонь по Энергодару и произвели три взрыва в промзоне и на берегу. Другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы нанесли удар по Энергодару, используя неустановленную артиллерию, предоставленную НАТО. Посол РФ в Вене Михаил Ульянов заявил 21 декабря, что 22 декабря в Москву должен прибыть глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси для обсуждения возможности создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Российские силы в оккупированном Крыму продолжают строить оборонительные укрепления на фоне обсуждений возможных атак ВСУ. Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил 21 декабря, что военные РФ требуют от жителей прибрежной недвижимости в Межводном освободить помещения из-за того, что они препятствуют строительству оборонительных сооружений. Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также отметил, что оккупационные "власти" предприняли шаги по укреплению военно-промышленного комплекса в Крыму. Известный российский блогер заявил, что украинские силы концентрируют усилия разведки на поиске брешей в российской обороне на оккупированном украинском полуострове в надежде сломить боевой дух россиян.