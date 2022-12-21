Найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними, - Данілов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю для Голосу Америки .

"Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті", - сказав Данілов.

Він пояснив, що не дивлячись, що позиція всієї світової спільноти наразі проти росіян, вони не усвідомлюють, що для того, щоб наслідків безпосередньо для їх країни було якомога менше, їм треба було б вже зараз відійти. Проте, як зазначив Данілов, війська РФ все одно продовжують наступати, бо вже "поставили на кон" все.

"Ми розуміємо, що на сьогодні спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним", - наголосив секретар РНБО.

Також він додав, що попри те, що українські військові "максимально готуються", все ж "конче необхідна допомога наших партнерів".

"І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні та травні - це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО подякував всім партнерам, за надану допомогу, та нагадав, що нині Україна захищає "від цієї навали", не тільки себе, але й всю Європу.