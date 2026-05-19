У ЗСУ можуть запровадити контракти на 6-9 місяців, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в армії готують нові формати контрактів - окремо для добровольців і чинних військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сирського "Мілітарному".

За словами головкома, зараз обговорюють кілька варіантів контрактів із різними термінами служби.

"Це скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи", - зазначив він.

Він уточнив, що один із варіантів передбачає короткий контракт на 6-9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров’я, але хочуть знову повернутися до служби.

"Багато хто бажає саме короткий контракт", - зазначив головнокомандувач.

Також Сирський підтвердив інформацію про можливу появу 10-місячного контракту для військовослужбовців, які вже перебувають у війську.

Водночас для добровольців-новобранців, за його словами, планують запровадити контракти терміном на два роки та більше.

"(Для тих, хто не хоче укладати контракт, - ред.) - просто мобілізація", - підсумував Сирський.