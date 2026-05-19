У ЗСУ можуть запровадити контракти на 6-9 місяців, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в армії готують нові формати контрактів - окремо для добровольців і чинних військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сирського "Мілітарному".
За словами головкома, зараз обговорюють кілька варіантів контрактів із різними термінами служби.
"Це скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи", - зазначив він.
Він уточнив, що один із варіантів передбачає короткий контракт на 6-9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров’я, але хочуть знову повернутися до служби.
"Багато хто бажає саме короткий контракт", - зазначив головнокомандувач.
Також Сирський підтвердив інформацію про можливу появу 10-місячного контракту для військовослужбовців, які вже перебувають у війську.
Водночас для добровольців-новобранців, за його словами, планують запровадити контракти терміном на два роки та більше.
"(Для тих, хто не хоче укладати контракт, - ред.) - просто мобілізація", - підсумував Сирський.
Крім того, раніше Сирський підписав наказ, який встановлює нові правила ротації військових на передовій. Відтепер перебування бійців на позиціях має тривати не більше двох місяців, після чого їм повинні забезпечити ротацію, відпочинок і медичний огляд.
У ЗСУ пояснюють, що рішення пов’язане зі зміною характеру бойових дій через масове застосування дронів, а також необхідністю зберегти боєздатність і фізичний стан військових. За порушення нових вимог командири нестимуть відповідальність.