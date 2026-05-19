В ВСУ могут ввести контракты на 6-9 месяцев, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в армии готовят новые форматы контрактов - отдельно для добровольцев и действующих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского "Милитарному".
По словам главкома, сейчас обсуждают несколько вариантов контрактов с разными сроками службы.
"Это скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разное видение, разные подходы", - отметил он.
Он уточнил, что один из вариантов предусматривает короткий контракт на 6-9 месяцев для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но хотят снова вернуться к службе.
"Многие желают именно короткий контракт", - отметил главнокомандующий.
Также Сирский подтвердил информацию о возможном появлении 10-месячного контракта для военнослужащих, которые уже находятся в армии.
В то же время для добровольцев-новобранцев, по его словам, планируют ввести контракты сроком на два года и более.
"(Для тех, кто не хочет заключать контракт, - ред.) - просто мобилизация", - подытожил Сырский.
Кроме того, ранее Сырский подписал приказ, который устанавливает новые правила ротации военных на передовой. Отныне пребывание бойцов на позициях должно длиться не более двух месяцев, после чего им должны обеспечить ротацию, отдых и медицинский осмотр.
В ВСУ объясняют, что решение связано с изменением характера боевых действий из-за массового применения дронов, а также необходимостью сохранить боеспособность и физическое состояние военных. За нарушение новых требований командиры будут нести ответственность.