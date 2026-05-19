В ВСУ могут ввести контракты на 6-9 месяцев, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в армии готовят новые форматы контрактов - отдельно для добровольцев и действующих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского "Милитарному".

По словам главкома, сейчас обсуждают несколько вариантов контрактов с разными сроками службы.

"Это скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разное видение, разные подходы", - отметил он.

Он уточнил, что один из вариантов предусматривает короткий контракт на 6-9 месяцев для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но хотят снова вернуться к службе.

"Многие желают именно короткий контракт", - отметил главнокомандующий.

Также Сирский подтвердил информацию о возможном появлении 10-месячного контракта для военнослужащих, которые уже находятся в армии.

В то же время для добровольцев-новобранцев, по его словам, планируют ввести контракты сроком на два года и более.

"(Для тех, кто не хочет заключать контракт, - ред.) - просто мобилизация", - подытожил Сырский.