ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16, - ISW
Українська армія може намагатися послабити протиповітряну оборону Росії напередодні поставок винищувачів F-16. В разі успіху, це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американською Інституту вивчення війни.
Свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.
"Системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими засобами російської ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості використовувати літаки поблизу лінії фронту і підтримувати російські наступальні операції в Україні", - додали аналітики.
У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.
З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:
- якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;
- західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;
- якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.
Водночас аналітики нагадують, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.
"Українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення Збройних сил України щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі, необхідної для підтримки наземних операцій", – додали в ISW.
Нагадаємо, що Литва цього тижня відправить Україні 14 бронетранспортерів М113 в рамках коаліції з розмінування.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони України вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.