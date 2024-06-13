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ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16, - ISW

Четвер 13 червня 2024 06:15
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ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16, - ISW Фото: винищувач F-16 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська армія може намагатися послабити протиповітряну оборону Росії напередодні поставок винищувачів F-16. В разі успіху, це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американською Інституту вивчення війни.

Свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

"Системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими засобами російської ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості використовувати літаки поблизу лінії фронту і підтримувати російські наступальні операції в Україні", - додали аналітики.

У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.

З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:

  • якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;
  • західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;
  • якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

Водночас аналітики нагадують, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.

"Українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення Збройних сил України щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі, необхідної для підтримки наземних операцій", – додали в ISW.

Нагадаємо, що Литва цього тижня відправить Україні 14 бронетранспортерів М113 в рамках коаліції з розмінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони України вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від окупантів.

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F-16 Війна в Україні
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ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16, - ISW
ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16, - ISW
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