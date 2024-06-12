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Чи є загроза наступу РФ на Сумську область: що каже Буданов

Сумська область, Середа 12 червня 2024 23:02
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Чи є загроза наступу РФ на Сумську область: що каже Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові вже вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУР МО Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Буданов пояснив, що нині в Сумській області йдуть прикордонні спроби росіян прорвати оборону, а також час від часу російські ДРГ намагаються прорватись в область.

"Але всі необхідні заходи вже вжиті і такого масштабу, як відбулося, вже немає", - наголосив він.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, що після активізації наступальних дій військових РФ в Харківській області росіяни почали активно поширювати ІПСО про майбутній наступ і в Сумській області.

Днями очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" села в Сумській області. Однак в Україні відразу спростували такі заяви.

Більш детально про ситуацію на ділянці кордону в районі Рижівки - у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область ГУР Війна Росії проти України
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