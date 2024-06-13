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ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16, - ISW

Четверг 13 июня 2024 06:15
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ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16, - ISW Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская армия, вероятно, пытается ослабить противовоздушную оборону России в преддверии поставок истребителей F-16. В случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Свидетельством о возможных попытках Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, а также повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

"Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важнейшими средствами российской ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и поддерживать российские наступательные операции в Украине", - добавили аналитики.

В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:

  • если украинские военные получат достаточное количество истребителей;
  • западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;
  • если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В то же время аналитики напоминают, что по словам западных официальных лиц, Украина и дальше будет сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.

"Украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что потребуется значительное время для должной подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения Вооруженных сил Украины по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе, необходимого для поддержки наземных операций", – добавили в ISW.

Напомним, что Литва на этой неделе отправит Украине 14 бронетранспортеров М113 в рамках коалиции по разминированию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны Украины приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от оккупантов.

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ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16, - ISW
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