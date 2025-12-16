ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб
Ворог за добу, станом на 16 грудня, втратив на фронті 1150 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" підводний човен росіян та багато дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 190 620 (+1 150) осіб.
- танків - 11 421 (+9) од.
- бойових броньованих машин - 23 737 (+6) од.
- артилерійських систем - 35 172 (+67) од.
- РСЗВ - 1 563 (+1) од.
- засоби ППО - 1 261 од.
- літаків - 432 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 91 219 (+442) од.
- крилаті ракети - 4 073 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 (+1) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 70 182 (+177) од.
- спеціальна техніка - 4 026 од.
Фото: окупанти також щодня втрачають купу техніки та ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв - 36 - традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.
Щодо Покровська, Сили оборони отримали там підкріплення та витісняють ті групи росіян з міста, яким вдалось пробратись диверсійними групами. Також окупантів беруть в полон у Покровську.
Ще одна стратегічні ціль РФ - Куп'янськ. Українські військові дуже обережно звільняють місто, щоб мінімізувати втрати. У Куп'янську заблоковано близько 200 російських солдатів.