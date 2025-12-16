ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 08:15
UA EN RU
ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб Фото: також роіяни стрімко втрачають артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 16 грудня, втратив на фронті 1150 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" підводний човен росіян та багато дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 190 620 (+1 150) осіб.
  • танків - 11 421 (+9) од.
  • бойових броньованих машин - 23 737 (+6) од.
  • артилерійських систем - 35 172 (+67) од.
  • РСЗВ - 1 563 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 261 од.
  • літаків - 432 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 91 219 (+442) од.
  • крилаті ракети - 4 073 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 (+1) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 70 182 (+177) од.
  • спеціальна техніка - 4 026 од.

ЗСУ &quot;мінуснули&quot; понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - ГенштабФото: окупанти також щодня втрачають купу техніки та ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв - 36 - традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Щодо Покровська, Сили оборони отримали там підкріплення та витісняють ті групи росіян з міста, яким вдалось пробратись диверсійними групами. Також окупантів беруть в полон у Покровську.

Ще одна стратегічні ціль РФ - Куп'янськ. Українські військові дуже обережно звільняють місто, щоб мінімізувати втрати. У Куп'янську заблоковано близько 200 російських солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі