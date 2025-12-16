ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб

Ворог за добу, станом на 16 грудня, втратив на фронті 1150 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" підводний човен росіян та багато дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Фото: окупанти також щодня втрачають купу техніки та ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв - 36 - традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Щодо Покровська, Сили оборони отримали там підкріплення та витісняють ті групи росіян з міста, яким вдалось пробратись диверсійними групами. Також окупантів беруть в полон у Покровську.

Ще одна стратегічні ціль РФ - Куп'янськ. Українські військові дуже обережно звільняють місто, щоб мінімізувати втрати. У Куп'янську заблоковано близько 200 російських солдатів.